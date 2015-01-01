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الأهلي السعودي يُنهي اتفاقه لضم ليما

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:33 م
الأهلي السعودي يُنهي اتفاقه لضم ليما
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أنهت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة أحمد الصائغ، اتفاقها مع نظيرتها في نادي بالميراس البرازيلي، من أجل التعاقد مع لوكاس ليما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام القليلة الماضية، توصل إداة النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي بالميراس، لضم ليما لصفوف “الراقي” بدايةً من الموسم الجديد.
وبحسب ما أوردته صحيفة “المدينة” السعودية، فإن إدارة النادي الأهلي قد اتفقت مع مسؤولي بالميراس، على كسر عقد ليما، ودفع قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ليما مع بالميراس ستكلف خزينة النادي الأهلي 8 ملايين يورو، اشترطت إدارة النادي البرازيلي الحصول عليها كاملة.

وانضم ليما صاحب الـ29 عاماً لصفوف فريق بالميراس، في يناير 2018 الماضي، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى ديسمبر 2022 المقبل، وسبق وأن مثل العديد من الأندية البرازيلية مثل  إنترناسيونال وسانتوس وسبورت ريسفيه.
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