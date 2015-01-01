رسمياً.. النصر يُعلن الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، رسمياً في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية النهائية.

ومن المقرر أن يستكمل الرباعي الأجنبي وباقي لاعبي القائمة النهائية لفريق النصر، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا الخاصة بموسم 2019 الحالي.





ووقع اختيار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر على الرباعي الأجنبي؛ الحارس الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه مايكون بيريرا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولم تشهد القائمة النهائية لفريق النصر في الآسيوية، أي تغييرات من البرتغالي فيتوريا على مستوى اللاعبين الأجانب، حيث أن هؤلاء المحترفين هم من شاركوا في دور المجموعات من دوري الأبطال.





واستبعد فيتوريا المغربي نورالدين أمرابط، نجم فريق النصر، من القائمة الآسيوية، وذلك نظراً لعدم مشاركته في معسكر إعداد “العالمي” الخارجي” بالبرتغال، لتواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019 بمصر، وفقاً لتقارير صحفية.





ويستضيف فريق النصر نظيره الوحدة الإماراتي، في الخامس من شهر أغسطس المقبل، على ملعب “الملك فهد الدولي”، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب في الثاني عشر من الشهر ذاته.