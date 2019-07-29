عامر زيان يحيي حفلًا ضخمًا في "الشام بتجمعنا" ويكشف عن ألبومه الجديد

أحيا الفنان اللبناني عامر زيان حفلًا غنائيًا ضخما ضمن فعاليات مهرجان الشام بتجمعنا مساء الجمعة.









وأشعل عامر خشبة المسرح رقصًا وفرحًا قدمَ باقة من أجمل أغانيه منها "أنا شب عم أسس حالي و أبن معلم وأغنيته الجديدة السنة سنتي ورح غني الليلة" وغيرها من الأغنيات التي رددها مع الجمهور باستمرار.









ولقيّ زيان تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السوري الذي صفق له بشدة وحماس ورقصوا على أنغام أغنياته بما يقارب الساعتين.









وعبر عامر عن سعادته الكبيرة بنجاح هذا الحفل الضخم وعن محبته الدائمة للجمهور السوري الذي تليق به الحياة والسعادة والفن والغناء، ووعد محبيه هناك بالمزيد من الحفلات بالفترة المقبلة.





قبل الحفل وخلال مؤتمر صحفي في أحد فنادق دمشق كشف عن تحضيره لإطلاق ألبوم جديد يضم ست أغاني متنوعة سيتم طرحها في أواخر صيف 2019، تعامل من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.









وفي سياق متصل يُحضر عامر لإطلاق ألبومه الجديد المتضمن 6 أغاني حيث يتعاون به مع الفنان مروان خوري، كما سيُعيد غناء أغاني للفنان عازار حبيب.









أما عن أغنيته "مستهونا" التي قام بتصويرها مؤخراً بمشاركة شقيقته لارا، أفاد زيان أن التعاون بينهما كان جيداً، وقد تمت جميع عمليات التصوير في المغرب، كذلك عبر عن سعادته بالنجاح الذي حققته اغنية كليب السنة سنتي .



