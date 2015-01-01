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لطفي: جلستي مع عبد الحفيظ تحسم مصيري مع الأهلي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:32 م
لطفي: جلستي مع عبد الحفيظ تحسم مصيري مع الأهلي
علي لطفي
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علي نبوي
 
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كشف علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي الخاص بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"هناك جلسة ستجمعني مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لفتح هذا الملف".

 

وأضاف علي لطفي: "تلقيت أكثر من عرض وجلسة عبد الحفيظ ستكون حاسمة لتحديد مصيري في الفترة المقبلة".

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