شكوك حول تسميم زعيم المعارضة الروسية بالسجن

تم نقل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني إلى المستشفى يوم الأحد بعد أن عانى من أعراض حساسية حادة، وقال أحد الأطباء إنه ربما يكون نتيجة تسممه بمواد كيميائية غير معروفة.





وتم نقل نافالني، 43 عاماً، إلى المستشفى من السجن حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 يومًا لانتهاكه قوانين الاحتجاج الصارمة، بعد يوم من اعتقال الشرطة في موسكو لأكثر من 1000 شخص بسبب مظاهرة غير قانونية دعا إليها نافالني.





وقالت المتحدثة بإسمه كيرا يارميش، أن نافالنى لديه علامات الحساسية الحادة مع "تورم حاد في الوجه واحمرار الجلد".





وقال طبيب في المستشفى الذي يعالجه لوكالة إنترفاكس للأنباء، إن نافالني قد أصيب بقشعريرة وأنه الأن يشعر بالتحسن، لكن طبيبة عالجته في الماضي وتمكنت من التحدث معه لفترة قصيرة والنظر إليه من خلال صدع باب يوم الأحد، قالت إنها لا تستطيع أن تستبعد أنه تسمم.





وكتبت الطبيبة "أنستازيا فاسيلييفا" عبر موقع فيسبوك :"لا يمكننا أن نستبعد أن تكون الأضرار السامة التي لحقت بالجلد والأغشية المخاطية بسبب مادة كيميائية مجهولة قد أصيبت بمساعدة" طرف ثالث ".





ودعت فاسيلييفا، التى قالت إن نافالني مصابًا بطفح جلدي في الجزء العلوي من جسمه، والآفات الجلدية، وإفرازات من عينه، لأخذ عينات من ملاءات أسرة نافالني والجلد والشعر لفحصها بحثًا عن مواد كيميائية.