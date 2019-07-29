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الجنيه الاسترليني ينخفض لأدنى مستوى في 28 شهراً

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:26 م
الجنيه الاسترليني ينخفض لأدنى مستوى في 28 شهراً
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 انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين لأدنى مستوى في 28 شهراً، مع تزايد احتمالات تنفيذ البريكست دون صفقة.

ويأتي هبوط العملة البريطانية وسط اتخاذ عدد من المعاونين لرئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون خطوات تجاه تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وصرح ساجيد جاويد وزير الخزانة البريطاني بأنه كان يكثف من استعدادات الوزارة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفيما كتب مايكل غوف البرلماني البريطاني في صحيفة "سانداي تايمز" أن الحكومة كانت تعمل الآن على فرضية أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي قد تفشل.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة عند 1.2328 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2017.

وفيما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9024 إسترليني.

وفي الأسبوع الماضي تم انتخاب بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين البريطاني ومن ثم رئيساً لمجلس وزراء المملكة المتحدة.

وتعهد جونسون بأن يتم البريكست في موعده في 31 أكتوبر.
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