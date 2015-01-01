الأهلي يفتح النار على دياز: جاهزين لأخذ حقوقنا بشكل رسمي

لم يلتحق التشيلي باولو دياز، محترف الأهلي السعودي، بتدريبات الفريق، أمس الأحد، دون إذن مسبق؛ لتؤكد العديد من التقارير التقارير الأرجنتينية أن اللاعب قرر عدم العودة للنادي.

كان نادي ريفر بليت الأرجنتيني قد أرسل عرضا إلى النادي الأهلي لضم دياز، إلا أن الأهلي رفض العرض لرغبته في زيادة المقابل المادي، رغم رغبة اللاعب في الانتقال للنادي الأرجنتيني.





وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقا لمصدر بالنادي الأهلي أن تأخر وصول باولو دياز للمملكة لن يضغط على الإدارة للتنازل عن حقوقها.





وتابع المصدر: "إدارة الراقي قادرة على الحفاظ على حقوق النادي وجاهزية أي خطوة باتباع الطرق الرسمية".





ولعب دياز مع الأهلي في 33 مباراة، صنع خلالها هدفين، ومن المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.