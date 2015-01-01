الترسانة يتعاقد مع لاعب نجوم المستقبل لموسمين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:26 م
مصطفى الجندي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم في الحصول على توقيع اللاعب إسلام حازم لاعب وسط مدافع فريق نجوم المستقبل، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".
وقام حازم صاحب الـ 26 عام، بالتوقيع للترسانة لمدة موسمين، في حضور طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، وكريم شحاتة مدير الكره، في صفقة إنتقال حر.
كان الترسانة قد تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم سيد حمدى مهاجم بورتو وأحمد عارف مهاجم السكة الحديد، وحارسي المرمى عمر جابر وأحمد حسين.
وقام علاء ميهوب المدير الفني للترسانة بالإستغناء عن 4 لاعبين وهم عماد حلمي، وأبو بكر رزاق، وعاصم شيكا، وعصام عمران.
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