الترسانة يتعاقد مع لاعب نجوم المستقبل لموسمين

نجح الفريق الأول لكرة القدم في الحصول على توقيع اللاعب إسلام حازم لاعب وسط مدافع فريق نجوم المستقبل، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".





وقام حازم صاحب الـ 26 عام، بالتوقيع للترسانة لمدة موسمين، في حضور طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، وكريم شحاتة مدير الكره، في صفقة إنتقال حر.



