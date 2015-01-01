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مفاجآة - مدرب الحصان الأسود في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ مرشح لتدريب الزمالك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:22 م
مفاجآة - مدرب الحصان الأسود في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ مرشح لتدريب الزمالك
الزمالك
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احمد هواري
 
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تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر وذلك لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال.


وأعلن الزمالك بالأمس إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب الخسارة أمام النادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام والتي سبقها خسارة الفريق بطولة الدوري لصالح المنافس التقليدي.


وحقق ديبوي مفاجأة في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ والتي أقيمت في مصر بعدما قاد منتخب مدغشقر لربع نهائي الكان في المشاركة الأولى للمنتخب في التاريخ.

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