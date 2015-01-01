مفاجآة - مدرب الحصان الأسود في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ مرشح لتدريب الزمالك

تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر وذلك لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال.





وأعلن الزمالك بالأمس إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب الخسارة أمام النادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام والتي سبقها خسارة الفريق بطولة الدوري لصالح المنافس التقليدي.



