"الإفتاء" توضح حكم الشرع في التأمين على الحياة





قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وثائق التأمين جائزة باعتبارها نوعًا من التكافل الاجتماعي.جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل وثائق التأمين على الحياة حلال؟".وأضاف "عبد السميع"، أن التكافل الاجتماعي هو من عقود التبرعات والهبات، والتي يتجاوز فيها في الغبن حتى لو كان كثير، وفي هذه الحالة يكون جائز شرعًا، حتى لو تجاوز ما يأخذه أصحاب التأمين ما دفعه.