الحكومة اليابانية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:19 م
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خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مع ضعف الطلب العالمي وتراجع الصادرات.
وقال مجلس الوزراء الياباني، اليوم الإثنين، إن الناتج الإجمالي المحلي من المتوقع أن يرتفع بنحو 0.9 بالمائة في العام المالي المقرر انتهائه في مارس 2020.
وتعد تلك التقديرات أقل من التوقعات الحكومية السابقة عند 1.3 بالمائة.
أما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي عن العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2020 فإنها عند 1.2 بالمائة.
وأرجعت الحكومة خفض توقعات النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى تباطؤ الصادرات، حيث تتوقع أن ترتفع بنحو 0.5 بالمائة فقط ليكون بذلك هو أدنى مستوى منذ العام المالي 2012 حينما انخفضت الصادرات بنحو 1.7 بالمائة، مقارنة بتقديرات يناير بأن تزيد بنسبة 3 بالمائة.
ومع ذلك تتوقع الحكومة اليابانية أن يساهم الإنفاق الخاص واستثمارات الشركات في تعويض هبوط الصادرات.
وعلى صعيد تقديرات معدل التضخم الأساسي فإن الوزارة ترى أنه سوف يسجل 0.7 بالمائة في العام المالي الجاري و0.8 بالمائة في العام المقبل.
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