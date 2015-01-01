روسيا: زعيم المعارضة "نافالني" في حالة مرضية
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:21 م
ترجمة - دينا الشريف
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قال مصدر طبي، اليوم الاثنين إن زعيم المعارضة الروسية "اليكسي نافالني" الذي نقل الى المستشفى في مطلع الاسبوع بعد اصابته برد فعل تحسسي حاد في حالة مرضية.
وتم نقل نافالني البالغ 43 عامًا إلى المستشفى يوم الأحد من السجن حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 يومًا لانتهاكه قوانين الاحتجاج الصارمة، بعد يوم من اعتقال الشرطة في موسكو لأكثر من 1000 شخص بسبب مظاهرة غير قانونية دعا إليها نافالني.
وهناك روايات متناقضة لصحته، حيث قال أحد أطبائه إنه ربما تسمم بمادة كيميائية غير معروفة.
ولكن أخبر الطبيب في المستشفى الذي يعالجه وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الأحد أنه تم تشخيص إصابة نافالني بخلايا النحل وكان يشعر بالتحسن.
وقال موظف استقبال في مستشفى موسكو التي يعالج فيها اليوم الاثنين إن نافالني "في حالة مرضية."
وتم نقل نافالني البالغ 43 عامًا إلى المستشفى يوم الأحد من السجن حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 يومًا لانتهاكه قوانين الاحتجاج الصارمة، بعد يوم من اعتقال الشرطة في موسكو لأكثر من 1000 شخص بسبب مظاهرة غير قانونية دعا إليها نافالني.
وهناك روايات متناقضة لصحته، حيث قال أحد أطبائه إنه ربما تسمم بمادة كيميائية غير معروفة.
ولكن أخبر الطبيب في المستشفى الذي يعالجه وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الأحد أنه تم تشخيص إصابة نافالني بخلايا النحل وكان يشعر بالتحسن.
وقال موظف استقبال في مستشفى موسكو التي يعالج فيها اليوم الاثنين إن نافالني "في حالة مرضية."
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