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بيبو يجتمع مع أميرتوفيق بالأهلي لحسم الصفقات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:18 م
بيبو يجتمع مع أميرتوفيق بالأهلي لحسم الصفقات
محمود الخطيب وامير توفيق
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محمد الصو
 
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يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، خلال الساعات المقبلة.


ويأتي اجتماع بيبو، مع توفيق لحسم ملف الصفقات النطلوبة للفريق، ومعرفة أخر المفاوضات مع اللاعبين المطلوبين من قبل الجهاز الفني قبل الدخول بالمعترك الإفريقي.


وكان الأهلي توج رسميا ببطولة الدوري العام بفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، بعد القمة التي جمعتهما مساء أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري العام.


ويحسم الأهلي قائمته المحلية والأفريقية خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان عنها قبل اغلاق باب القيد الأفريقي يوم 31 يوليو ويجب على الأهلي قيد 23 لاعب على الأقل في قائمته الأفريقية.

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