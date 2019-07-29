وزير التعليم العالي يرأس اجتماع "المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد"

عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اجتماعًا مساء أمس الأحد، برئاسة د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.سوزان خليف، رئيسة المعهد، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، ود. عصام خميس مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لتصنيف الجامعات، ود.خالد حسن رئيس هيئة الثروة السمكية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية وجود خطة واضحة للمتابعة والتقييم المستمر للعمل، مشيرًا إلى أن العمل المؤسسي لا يتوقف على شخص أو مسئول، مؤكدًا ضرورة الحصول على عائد من تشغيل سفن الأبحاث والمشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.





ومن جانبها، استعرضت د.سوزان خليف أهم إنجازات المعهد خلال فترة توليها رئاسة المعهد ومن أهمها، استلام سفينتي الأبحاث (سلسبيل، واليرموك)، والقيام برحلتين تجربيتين للإبحار في غرب الإسكندرية بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تم استلام رصيف-١ بميناء الإسكندرية لربط السفن كهدية من القوات البحرية لوزارة البحث العلمي، مضيفة أنه تم بالفعل توفير مكان لإدارة السفن بفرع المعهد بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وفي هذا الإطار، أكد د. عبدالغفار على أهمية تأمين السفينتين؛ لضمان سلامتهما والحفاظ عليهما، وأيضًا التعرف على المخرج البحثي والقيمة المضافة من تشغيل السفينتين، والتي تحقق استداماتهما، والمردود الاقتصادي لهما، مطالبًا بإعداد دراسة كاملة واضحة ومحددة الأوقات ومبنية على بحث علمي واقعي يتم إعدادها من خلال عمل سفينتي الأبحاث (سلسبيل، واليرموك).





وقدم المجلس الشكر للدكتورة/سوزان خليف على جهودها خلال فترة توليها إدارة المعهد، حيث أكد د. خالد عبدالغفار على أهمية استكمال مسيرة العمل البناء بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد خلال الفترة المقبلة.





كما وافق المجلس على اقتراح تكليف كل من د. محمد زين العابدين نصار مديرًا لفرع المعهد بالسويس، ود. محمود عبدالراضي مديرًا لفرع المعهد بالغردقة.



