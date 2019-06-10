حساب المواطن .. "القحطاني" يعلن 8 أغسطس صرف الدفعة الـ 21 من دعم البرنامج
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:12 م
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نشر سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن تغريدة عبر تويتر يقول: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطنالخميس الثامن من شهر أغسطس. وكل عام وأنتم بخير".
بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.وكل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/MApOXQYLQC— سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) ٢٨ يوليو ٢٠١٩
تفاصيل صدور نتائج الأهلية للدورية الـ 21 شهر اغسطس من حساب المواطن
أعلنت برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورية الـ 21 شهر اغسطس، حيث قال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون (شهر أغسطس 2019) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa "
واستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض على الدفهة العشرون في يوم 15/7/2019، ونقدم لكم رابط حساب المواطن للتأكد من الأهلية للدفعة الحادية والعشرون اضغط هنا .
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي
وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
تفاصيل الدفعة 19 و 20 من حساب المواطن
تم صرف الدفعة الـ19 من برنامج حساب المواطن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019، علي أنه بدأ التسجيل للحصول علي الدفعة الـ20 من الدعم خلال هذا الشهر، من خلال الدخول علي رابط برنامج حساب المواطن، الذي نوفره من خلال المقالة في السطور التالية، والتسجيل طبقاً للشروط الواجب توافرها في المستحقين، حيث يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته في اليوم العاشر ون كل شهر، وقد أصدر حساب المواطنبيان يوضح فيه المبالغ التي تم صرفها لمستفيدي الدفعة ال19، حيث بلغت 2.5 مليار ريال بنسبة 7% للنساء أصحاب الآسر و93% للرجال.
تصريبح هام من برنامج حساب المواطن
وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل، وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات اضغط هنا.
يدخل تحت دعم برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.
بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس.
مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من حساب المواطن
1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي
2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي
3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي
4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي
المراحل الاستفادة من دعم حساب المواطن
يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي (التسجيل بالبرنامج - مرحلة التأهيل - مرحلة الإستحقاق) وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.
ويذكر أن حساب المواطن بدأ في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم عن الدفعة الـ 19 لشهر يونيو من العام الجاري.
ويعد الموقع الرسمي لتسجيل حساب المواطن 1440 برنامج سعودي وطني أنشئ خصيصًا لحماية المواطن والأسر السعودية من الأثآر المباشر وغير المباشر المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي تستهدف المملكة العربية السعودية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها أثر كبير على الحياة المعيشية للمواطن السعودي، قد تتسبب بعبء إضافي كبير على بعض فئات المجتمع.
كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، و حساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم.
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