حساب المواطن .. "القحطاني" يعلن 8 أغسطس صرف الدفعة الـ 21 من دعم البرنامج

نشر سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن تغريدة عبر تويتر يقول: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس. وكل عام وأنتم بخير ".

تفاصيل صدور نتائج الأهلية للدورية الـ 21 شهر اغسطس من حساب المواطن

أعلنت برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورية الـ 21 شهر اغسطس، حيث قال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون (شهر أغسطس 2019) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa "





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تفاصيل الدفعة 19 و 20 من حساب المواطن





تم صرف الدفعة الـ19 من برنامج حساب المواطن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019، علي أنه بدأ التسجيل للحصول علي الدفعة الـ20 من الدعم خلال هذا الشهر، من خلال الدخول علي رابط برنامج حساب المواطن ، الذي نوفره من خلال المقالة في السطور التالية، والتسجيل طبقاً للشروط الواجب توافرها في المستحقين، حيث يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته في اليوم العاشر ون كل شهر، وقد أصدر حساب المواطن بيان يوضح فيه المبالغ التي تم صرفها لمستفيدي الدفعة ال19، حيث بلغت 2.5 مليار ريال بنسبة 7% للنساء أصحاب الآسر و93% للرجال.









تصريبح هام من برنامج حساب المواطن





وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل، وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات اضغط هنا.





يدخل تحت دعم برنامج حساب المواطن ، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.





بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس.





مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من حساب المواطن





1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي





2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي





3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي





4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي





المراحل الاستفادة من دعم حساب المواطن





يتم الدخول في برنامج حساب المواطن ، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي (التسجيل بالبرنامج - مرحلة التأهيل - مرحلة الإستحقاق) وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.



