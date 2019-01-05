اليوان الصينى يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:11 م
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انخفض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين لأدنى مستوى في 5 أسابيع، مع ترقب نتائج المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 6.8931 يوان، وذلك بعد أن سجل 6.8966 يوان في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 20 حزيران.
ويزور اليوم وفد تجاري أمريكي بقيادة وزير الخزانة والممثل التجاري الصين، حيث تعد أول زيارة لوفد أمريكي نحو الصين بعد قرار استئناف المباحثات التجارية.
وفي نهاية حزيران الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني على هامش اجتماع قمة الـ20 استئناف المباحثات التجارية ووقف تنفيذ مزيد من عمليات زيادة التعريفات الجمركية.
كما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب للأسهم الصينية بنحو 0.1 بالمائة عند 2941 نقطة.
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