رئيس المصريين الأحرار يرسل تعازيه للملك سلمان وولي العهد فى وفاة الأمير بندر





أرسل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، برقية تعزية إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان.وتقدم خلالها رئيس حزب المصريين الأحرار باسمة ونيابة عن أعضاء وهيئات ومكاتب الحزب بخالص التعازي إلى الأسرة المالكة بالسعودية وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولى العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فى وفاة الأمير طيب الذكر؛ داعيًا أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.