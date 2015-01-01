الأهلي يفجر مفاجأة عن القائمة الإفريقية

يرغب النادي الأهلي في قيد 24 أو 25 لاعبًا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس المقبل.

ويرفض الأهلي التسرع في قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية لأن القيد المحلي سيظل مفتوحًا حتى منتصف ستبمبر المقبل وبالتالي يمكن قيد اللاعبين مع دفع غرامات بسيطة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بللمرة الـ41 في تاريخه، وفاز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام المسابقة.