البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية لرحيل الأنبا إبيفانيوس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، قداس ذكرى مرور سنة على نياحة مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، والذي أقيم بالدير ذاته، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ومجمع الآباء الرهبان.





وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.



