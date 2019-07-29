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بعد نجاح "ما تستاهل".. رولا قبيسي تطرح "هس" عبر أنغامي (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:58 ص
بعد نجاح ما تستاهل.. رولا قبيسي تطرح هس عبر أنغامي (فيديو)
رولا قبيسي
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الفجر الفني
 
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في خطوة جريئة لم تعهدها الساحة الفنية من قبل، وفي اقل من ١٥ يوم على إطلاق كليب أغنية "ما تستاهل" للفنانة رولا قبيسي والتي حازت على 200,000  مشاهدة حتى الآن على اليوتيوب وعلى أكثر من نصف مليون مشاهدة على الفيسبوك، أطلقت الفنانة رولا قبيسي أغنيتها الثانية بعنوان "هس" حصريًا عبر موقع انغامي، وهي من كلمات محمد ناكوزي، والحان احمد العقاد، وتوزيع ماجد ضاهر، ميكس & ماستر ايلي سابا، إنتاج Murex Production.

 

الأغنية لبنانية بامتياز ذات اللون المرح والريتم السريع الذي يناسب أجواء السهر والحفلات التي تستعد لإطلاق أولى حفلاتها قريبا، حيث يتم التحضير لحفل ضخم تبقى تفاصيله حصرية لدى شركة إنتاج وإدارة أعمال الفنانة رولا قبيسي Murex production.

 

وقد صرح مدير أعمال الفنانة رولا قبيسي السيد ياسين سرحال بأنه يتم التحضير لتصوير كليب أغنية هس قريبا، وسيتم عرضه على جميع شاشات القنوات الفضائية اللبنانية والعربية وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

لسماع أغنية "هس" اضغط هنــــــــــــــا

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