نابل: يزرعان الماريخوانا في المنزل ويروّجانها

أكّد مصدر من الشرطة العدلية بمنزل تميم لمراسلة موزاييك في الجهة إيقاف شخصين ليلة أمس تورّطا في زراعة الماريخوانا داخل منزليهما وترويجها.

وأضاف أنه تم تفتيش منزل المظنون فيه أين عثر لديه على كمية من نباتاتالماريخوانا وكمية أخرى من البذور وكمية هامة من دقيق النبتة بعد أن قطفها وجففها استعدادا لترويجها.

وبّين المصدر ذاته أن التحريات الأولية كشفت عن ضلوع شخص آخر يقطن بأحد ضيعات منزل تميم هو من زوّده ببذور الماريخوانا. وعند تحول وحدات الأمن إلى منزل المعني بالأمر عثر لديه على النبتة وكمية هامة من البذور.