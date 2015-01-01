أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي محافظ الإسماعيلية ويبحثان التعاون المشترك

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عياد محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان خلال زيارة الأمين العام لمحافظة الإسماعيلية، بحضور وفد من الأزهر الشريف لحضور فعاليات الملتقى الجماهيري الأول الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر بعنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء".





في بداية اللقاء رحب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بالأمين العام والوفد المرافق له، حيث أشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر في مجال التوعية بالقضايا المجتمعية والتواصل مع الناس.





وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على دور الأزهر المجتمعي وحرصه على التواجد على أرض الواقع والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة الوطن، فضلا عن دوره من خلال انتشار وعاظ الأزهر في دعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة في مسيرة البناء.





كما ناقش الأمين العام مع المحافظ التعاون المشترك في جانب التوعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة.



