ارتياح جزائري تونسي للتعاون في مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، أمس الأحد 28 جويلية 2019، بمقر المجلس، الناصر الصيد ، السفير التونسي بالجزائر.

وذكّر رئيس البرلمان الجزائري، بجودة العلاقات التاريخية بين الشعبين، التي تتميز بتضامن متزايد ومصير مشترك يعود إلى حقبة نضالهما من أجل التحرير الوطني ، وكذلك المستوى الذي وصل إليه التعاون متعدد الأبعاد والقطاعات في كافة المجالات ترجمة للإرادة المشتركة والقوية لدى البلدين ، والإصرار على تميّزها بالشكل الذي يؤهلها لأن تكون علاقات تعاون نموذجية .

كما تناول اللقاء التحديات الراهنة في المنطقة، وسجّلا ارتياحهما للتعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتقاسم المعطيات والممارسات النوعية بين مؤسسات الدولتين