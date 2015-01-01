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ارتياح جزائري تونسي للتعاون في مكافحة الإرهاب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:47 ص
ارتياح جزائري تونسي للتعاون في مكافحة الإرهاب
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محمد وليد الجموسي
 
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استقبل رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، أمس الأحد 28 جويلية 2019، بمقر المجلس، الناصر الصيد ، السفير التونسي بالجزائر.
وذكّر رئيس البرلمان الجزائري، بجودة العلاقات التاريخية بين الشعبين، التي تتميز بتضامن متزايد ومصير مشترك يعود إلى حقبة نضالهما من أجل التحرير الوطني ، وكذلك المستوى الذي وصل إليه التعاون متعدد الأبعاد والقطاعات في كافة المجالات ترجمة للإرادة المشتركة والقوية لدى البلدين ، والإصرار على تميّزها بالشكل الذي يؤهلها لأن تكون علاقات تعاون نموذجية .
كما تناول اللقاء التحديات الراهنة في المنطقة، وسجّلا ارتياحهما للتعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتقاسم المعطيات والممارسات النوعية بين مؤسسات الدولتين
من جهته أعرب السفير التونسي عن بالغ التقدير لجودة العلاقات والحرص الدائم على تطويرها ، معتبرًا أن الظروف والإمكانيات المتوفرة مهيأة لإقامة شراكة حقيقية لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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