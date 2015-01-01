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المرسى: القبض على شخص بحوزته سلاح ناري

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:46 ص
المرسى: القبض على شخص بحوزته سلاح ناري
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محمد وليد الجموسي
 
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ألقت دورية شرطة النجدة بإقليم قرطاج القبض على شخص بحوزته سلاح ناري ومخزن يحتوي على سبعة خراطيش، في الليلة الفاصلة بين 25 و26 جويلية 2019، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بحيازة أحد الأنفار بجهة المرسى على سلاح ناري.
وقد حاول المشتبه به التملص والفرار على متن سيارته وبتطويق المكان ألقي القبض عليه، وقد تم حجز السلاح والخراطيش والإحتفاظ بالمعني بالأمر بعد إستشارة النيابة العمومية.
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