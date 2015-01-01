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علي الحفصي رئيس قائمة نداء تونس في توزر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:44 ص
علي الحفصي رئيس قائمة نداء تونس في توزر
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محمد وليد الجموسي
 
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قامت حركة نداء تونس بإيداع 26 قائمة على المستوى الوطني إلى حدود هذه الساعة وقد ترشح أمين عام الحركة كرئيس قائمة في دائرة توزر و عز الدين التايب رئيسا لقامة تونس 1 و منصور بالحاج رئيسا لقامة تونس 2.
وتم ترشيح عدد من رجال الأعمال رؤساء قائمات على غرار ماهر شعبان في صفاقس 1 و علي الهرماسي في القصرين و سليم الزهدي في قابس وحسين معاوية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما تم ترشيح عدد من النواب على رأس قائمات انتخابية وهم شاكر العيادي في جندوبة وأنس حطاب في القيروان ومنير حمدي على رأس قائمة باجة وفق موزاييك.
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