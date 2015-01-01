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كوريا الجنوبية تنفي اتخاذها قرارا بإرسال وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:44 ص
كوريا الجنوبية تنفي اتخاذها قرارا بإرسال وحدة بحرية إلى مضيق هرمز
مضيق هرمز
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، نفيها المعلومات المتداولة بشأن إرسال قوات عسكرية بحرية إلى مضيق هرمز.

 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية كلام المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الذي نفى ما تداولت به وسائل الإعلام بشأن إرسال كوريا الجنوبية سفينة حربية إلى مضيق هرمز للانضمام إلى التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة نو جيه-تشون في مؤتمره الصحفي "إن الحكومة تنظر في الطرق المختلفة لحماية السفن الكورية الجنوبية في مضيق هرمز".

 

وردا على سؤال عما إذا كان وزير الدفاع جونغ كيونغ-دو ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قضية إرسال القوات الكورية الجنوبية إلى مضيق هرمز في يوم 24 يوليو، قال نائب المتحدث نو إن الوزارة لم تلق أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي.

 

وذكر نائب المتحدث نو أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز استعدادا للاحتمالات المختلفة. وجاء رد وزارة الدفاع بعد أن كشفت وسائل إعلام كورية أن كوريا الجنوبية قررت الانضمام إلى التحالف البحري الذي دعت له الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لحماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

 

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