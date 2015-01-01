بورصة قطر تخسر 56.52 نقطة بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:36 ص
نيفين سمير
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسرة 56.52 نقطة، لتصل إلى مستوى 10519.49 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 20 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال قطرى عبر 1192 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%.
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