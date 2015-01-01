ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بورصة قطر تخسر 56.52 نقطة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:36 ص
بورصة قطر تخسر 56.52 نقطة بمستهل تعاملات اليوم
بورصة قطر
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسرة 56.52 نقطة، لتصل إلى مستوى 10519.49 نقطة.

 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 20 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال قطرى عبر 1192 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%. 
Advertisements
المزيد عن: 7
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول