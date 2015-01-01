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ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:42 ص
ليا مخول تُطلق كليب Ay Amor (فيديو وصور)
ليا مخول
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أحمد رمضان متولي
 
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 أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول، أغنيتها المُصوّرة الخاصّة بأغنية"Ay Amor" اللاتينيّة.

 

يُجسّد الكليب الروح الشبابيّة ضمن لوحات راقصة تُقدّمها ليا ومشهديّة مليئة بالألوان تعكس الأجواء الصيفيّة بامتياز.

 

وعن هذا العمل، قالت ليا :"تصف "Ay Amor" حالة الحب التي تصل إلى الشغف والتي يبقى فيها القلب مُنشغلاً بالحبيب. وتحمل كلّ من هذه الأغنية وعملها المُصوّر رسائل تشجّع المرأة على أن تثق بنفسها، كما تنقل مواقف طريفة وعفويّة تجمع عادةً بين حبيبين وُضعت بقالب رمزيّ ومُختلف.

 

تجدر الإشارة أنّه تمّ تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المُخرجة مايا عقيل وهو من إنتاج شركة"Universal Music MENA".

 

ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
ليا مخول تُطلق كليب "Ay Amor" (فيديو وصور)
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