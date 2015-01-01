هيئة كبار العلماء تستأنف ندواتها العلمية للطلاب الوافدين

تستأنف الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، ندواتها العلمية للطلاب الوافدين للتوعية بالأمور الفقهية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع الشباب.





وأوضح الدكتور صلاح العادلي أمين عام الهيئة أن الندوة ستقام بمدينة البعوث الإسلامية، اليوم، عقب صلاة المغرب بعنوان (بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، والحائز على لقب أمير الشعراء.





وأضاف "العادلي" أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات قام أعضاء لجان الهيئة بإعدادها تأكيدا على دور الأزهر في إبراز وسطية الإسلام وتأهيل سفراء جدد من الوافدين لنشر رسالة الأزهر في شتى البلاد.



