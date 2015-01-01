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منتخب الشباب يشارك في دورة شمال إفريقيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:39 ص
منتخب الشباب يشارك في دورة شمال إفريقيا
منتخب مصر للشباب
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محمد الصو
 
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قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، التي تستضيفها تونس في شهر نوفمبر المقبل.


وتقام البطولة بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وليبيا بالإضافة إلى المنتخب التونسي، والذي يستضيف البطولة على ملاعبه.


ويستعد منتخب الشباب، للتصفيات الإفريقية المقرر انطلاقها في شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب.

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