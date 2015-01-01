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النصر السعودي يعلن ضم 4 لاعبين أجانب إلى قائمته في دوري أبطال آسيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:35 ص
النصر السعودي يعلن ضم 4 لاعبين أجانب إلى قائمته في دوري أبطال آسيا
عبد الرزاق حمد الله
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محمد علي
 
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أعلن نادي النصر السعودي أنه استقر بصورة نهائية على ضم 4 لاعبين أجانب إلى قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يستعد "العالمي" لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في دور ثمن النهائي في البطولة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وبالتحديد يوم 5 أغسطس المقبل.


وكان الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع تويتر، قد كتب حول هذا الأمر قائلًا: "قرر المدرب روي فيتوريا ضم الحارس الأسترالي برادلي جونز، والبرازيليان مايكون، وجوليانو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة الفريق الآسيوية".


وتعد هذه القائمة بمثابة الصدمة للنجم الدولي المغربي "نور الدين أمرابط" والذي تم إستبعاده لعدم وجود مكان له في القائمة، وذلك على الرغم من تقديمه لموسم جيد للغاية مع الفريق السعودي في العام الماضي، ولكن قوانين الاتحاد الآسيوي تنص على وجود 4 أجانب فقط في قائمة كل فريق.

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