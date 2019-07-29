الموال الشعبي ونغمات الآلات النحاسية في روماني الإسكندرية (صور)

بين إيقاعات الموال الشعبي المميزة ونغمات الآلات الموسيقية النحاسية وفى أجواء تعكس سحر وعراقة الماضى، قضى جمهور المسرح الرومانى الليلة السابعة من المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مع فريقى تكسير شرقى والنفيخة.

في البداية عاد فريق تكسير شرقى الى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرا ثريا للإبداع وقدم عددا من المواويل الفلكلورية وأغانى الزار الى جانب ارتجالات موسيقية بأسلوب مبتكر يجمع الآلات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية مميزة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها عاشق، ياورا، قول لى انت فين، على ايه، وصف الجمال.

بعده وببراعة وإتقان أبحر فريق النفيخة فى عالم الألحان التراثية حملت عنوان ١٠٠ سنة مزيكا ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من اعمال الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها وتوزيعها لتناسب الات النفخ النحاسية منها: "طاير يا هوا لمحمد رشدى ، موعود لعبد الحليم حافظ ، على رمش عيونها لوديع الصافى"، وبانوراما لأعمال كل من سيد درويش ، ام كلثوم ، وردة" الى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.