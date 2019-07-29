بـ90 ألف.. سيارات كهربائية في شوارع مدينة 15 مايو (صور)

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لسيارات كهربائية بديلة للتوك توك، في شوارع مدينة 15 مايو التابعة للمنطقة الجنوبية بالقاهرة.





ويتراوح سعر السيارة الكهربائية 90 ألف جنيه، بينما التوك توك 51 ألف جنيه، ويمكنها السير لمسافة 120 كم بسرعة 60 كم في الساعة، دون أن تحتاج إلى إعادة شحن البطارية.



