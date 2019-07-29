الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين

قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين للتوريد من مناشئ خيارية.





وتطلب المناقصة كمية اسمية تبلغ خمسين ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.





وقال التجار إن المناقصة ستُغلق في 30 يوليو ويجب أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 31 يوليو والقمح مطلوب للشحن على فترتين من أول سبتمبر إلى الخامس عشر منه، ومن 16 إلى 30 من نفس الشهر.





وفي آخر مناقصة لشراء قمح الطحين أوائل يوليو، اشترت الجزائر حوالي 480 ألف طن للشحن في أغسطس.





وقال تجار إنه من المتوقع أن تواجه فرنسا، المورد الرئيسي للجزائر، منافسة لتلبية هذا الطلب من منطقة بحر البلطيق والقمح الروماني.



