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أسعار الذهب تستقر اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:25 ص
أسعار الذهب تستقر اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي
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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن أي مؤشرات على التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار هبطت نحو نصف بالمئة في الأسبوع السابق، تحت ضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو، وسيبحث المستثمرون أيضا عن مؤشرات على تخفيضات إضافية محتملة في المستقبل.

من ناحية أخرى، تنتقل محادثات التجارة الأمريكية الصينية إلى شنغهاي هذا الأسبوع، حيث يلتقي مفاوضو البلدين لإجراء أول محادثات مباشرة وجها لوجه منذ الهدنة التي توصل إليها الجانبان في قمة مجموعة العشرين، وتشير التوقعات إلى احتمالات ضئيلة لحدوث انفراجة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.35 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6 % إلى 1526.95 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 864.71 دولار للأوقية.

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