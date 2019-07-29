كلوب: ليفربول "حيوان" أمام مانشستر سيتي
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:00 ص
الفجر الرياضي
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه سيبذل قصارى جهده في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على لقب بطولة الدرع الخيرية.
وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "للمرة
الأولى منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون لدينا 99% من اللاعبين غدًا، فقط ساديو
ماني هو الغائب عنا وعلينا أن نقاتل بكل ما نملك".
وأضاف كلوب: "الجيد هو أن الخصوم إذا أرادو تحليل فريقنا الاَن، فسيعتقدون
أن الأمر سهلاً، لكننا سنكون حيوانًا مختلفًا الأسبوع المقبل.. شاكيري ونابي كيتا تدربوا
حصة واحدة لدينا خمسة من أصل ستة لاعبين سيعودون للتدريبات وهو عدد جيد".
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