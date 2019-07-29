ولاية صومالية تحذر الشيوخ التقليديين والمندوبين من اللقاء مع حركة الشباب

حذرت السلطات في ولاية جنوب غرب الصومال الشيوخ التقليديين والمندوبين الانتخابيين من عقد اجتماع مع حركة الشباب.

وكانت حركة الشباب قد دعت كبار السن والمندوبين الذين شاركوا في اختيار المشرعين في البلاد خلال الانتخابات الماضية الى اجتماع مع حركة الشباب.

وخلال اجتماع مع كبار السن والمسؤولين من الأجهزة الأمنية ، حث مهد عبد الرحمن عدن ، مفوض الشرطة في ولاية جنوب غرب البلاد كبار السن على تحدي الأمر الذي تقول المجموعة إن الالتزام بتوجيهات الشباب سيكون وسيلة للتعبير عن التعاطف مع المجموعة.

وتعهد عبد الرحمن باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين أدينوا باللقاء مع حركة الشباب.