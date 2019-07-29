"المؤتمر الدولي للشباب".. محور حديث برنامج "رأي عام" الليلة





يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، في حلقة الليلة عبر شاشة TeN، إقامة المؤتمر الدولي للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما الهدف والرسالة من هذه المؤتمرات وكيف تحولت من منتدى للحوار إلى ملتقى لتلاقي الأفكار والدراسات.وفي الفقرة الثانية من البرنامج، يناقش "عبد الحميد" مع ضيوفه أول موقع الكتروني لمساعدة ذوي القدرات الخاصة في ايجاد فرص عمل."رأي عام" يذاع من الأحد للخميس عبر شاشة TeN في تمام الثامنة مساء.