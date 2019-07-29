ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"المؤتمر الدولي للشباب".. محور حديث برنامج "رأي عام" الليلة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:06 ص
المؤتمر الدولي للشباب.. محور حديث برنامج رأي عام الليلة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، في حلقة الليلة عبر شاشة TeN، إقامة المؤتمر الدولي للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما الهدف والرسالة من هذه المؤتمرات وكيف تحولت من منتدى للحوار إلى ملتقى لتلاقي الأفكار والدراسات.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج، يناقش "عبد الحميد" مع ضيوفه أول موقع الكتروني لمساعدة ذوي القدرات الخاصة في ايجاد فرص عمل.

"رأي عام" يذاع من الأحد للخميس عبر شاشة TeN في تمام الثامنة مساء.

Advertisements
المزيد عن: قناة تن عمرو عبد الحميد رأي عام العاصمه الاداريه الجديده
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول