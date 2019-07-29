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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-7-2019 مقابل الجنيه المصرى في البنوك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:04 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-7-2019 مقابل الجنيه المصرى في البنوك
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ستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 29-7-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.40 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات فى الدولار لايف.

سعر الريال السعودى اليوم 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.41 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.38 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.4 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.4 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.35  جنيه للشراء.
4.48  جنيه للبيع.



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