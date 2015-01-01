تلاشي حلم الإخوان بالعودة إلى حكم السودان

في الوقت الذي ينكب فيه الجيش الحاكم والمجموعات المعارضة للعمل على الوصول إلى صيغة تحدد مستقبل السودان من بعد خلع الرئيس عمر البشير، كشفت المعطيات الأخيرة شهوة تنظيمات إرهابية استغلال الوضع القائم لإحداث المزيد من الشرخ.

وفي خضم شحذ همم المفاوضات مع إنهاء حالة الجمود السياسي في السودان، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم عن إحباطه محاولة انقلابية على النظام المؤقت القائم في البلاد، تبين لاحقاً أنها بإدارة ضباط موالين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يحركها النظام الحاكم في قطر، بحسب مصادر سودانية مطلعة.

ويرى عدد من المراقبين أن محاولة الانقلاب التي تم الكشف عنها أخيراً، في إطار سلسلة من محاولات انقلابية تهدف إلى محاولة تطبيق السيناريو المصري من بعد إزاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وصعود مفاجئ مع وصول الإخواني محمد مرسي إلى سدة الحكم، قبل المطالبات الشعبية للإطاحة به.