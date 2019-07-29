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سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في الإثنين 29-7-2019

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:59 ص
سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في الإثنين 29-7-2019
سعر اليورو الاوروبي في البنوك
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استقر سعر اليورو الأوروبي على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 29 يوليو 2019، وذلك بعدما شهدت العملة الأوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات الخميس الماضي وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو الأوروبي في البنوك وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 29-7-2019

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى
 18.56 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء.
18.73جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء.
18.74جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 18.52 جنيه للشراء.
 و18.82 جنيه للبيع.

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