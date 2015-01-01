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بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور محافظ المنيا (صور)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:02 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور محافظ المنيا (صور)
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ماريان عيد
 
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قام صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، بزيارة إلى  اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ورافقه الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب كيرلس مكسيموس، وهذا في إطار زيارة غبطته الرعوية بالمنيا.

جاء ذلك خلال زيارة إلى المنيا وتدشن كنيسة مارجرجس بنج الدك، بملوى، المنيا، صباح أمس، وشاركه فى الخدمة، الأنبا بطرس فهيم مطارن المنيا، والأنبا باسيليوس، والأب حبيب غطاس راعى الكنيسة.

وشارك الصلاة المونسنيور برونو موتزارو سفير الفاتيكان، حضور لفيف من كهنة الايبارشية والأخوات الراهبات، وجناب القس نبيل ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية بالفكرية وابونا سمعان من الكنيسة الارثوزكسية وكورال كنيسة العائلة المقدسة ملوى وشعب الكنيسة المبارك.

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