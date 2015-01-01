بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور محافظ المنيا (صور)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:02 ص
ماريان عيد
Advertisements
Advertisements
قام صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، بزيارة إلى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ورافقه الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب كيرلس مكسيموس، وهذا في إطار زيارة غبطته الرعوية بالمنيا.
جاء ذلك خلال زيارة إلى المنيا وتدشن كنيسة مارجرجس بنج الدك، بملوى، المنيا، صباح أمس، وشاركه فى الخدمة، الأنبا بطرس فهيم مطارن المنيا، والأنبا باسيليوس، والأب حبيب غطاس راعى الكنيسة.
وشارك الصلاة المونسنيور برونو موتزارو سفير الفاتيكان، حضور لفيف من كهنة الايبارشية والأخوات الراهبات، وجناب القس نبيل ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية بالفكرية وابونا سمعان من الكنيسة الارثوزكسية وكورال كنيسة العائلة المقدسة ملوى وشعب الكنيسة المبارك.
Advertisements
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يدشن كنيسة السيدة العذراء والأم تريز بعزبة النخل
- البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يغادر مطار مونتريال عائدًا للقاهرة
- مبعوث بابا الفاتيكان يصل القاهرة
- مبعوث بابا الفاتيكان يصل إلى القاهرة (فيديو)
- اليوم.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان يزور المنيا
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يجري زيارة رعوية لأستراليا
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يصل ميلبورن ويبدا جولته الرعوية (صور)
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يصل إلى أرض الوطن بعد جولة رعوية إلى أستراليا
- الأنبا إبراهيم إسحق يصل إلى المنيا في زيارة رعوية
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يدشن كنيسة مارجرجس بملوي (صور)