رئيس سموحة يرفض رحيل نجومه مجانا

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم تفريطه في أي لاعب للرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "لن يترك النادي اي لاعب من الفريق الاول مجانا تحت اي ظرف من الظروف اللاعب الذي لن يباع سيتم قيدة ، لن نزهق او نمل".