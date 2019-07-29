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رئيس سموحة يرفض رحيل نجومه مجانا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:47 ص
رئيس سموحة يرفض رحيل نجومه مجانا
الأهلي وسموحة
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الفجر الرياضي
 
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أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم تفريطه في أي لاعب للرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال محمد فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "لن يترك النادي اي لاعب من الفريق الاول مجانا تحت اي ظرف من الظروف اللاعب الذي لن يباع سيتم قيدة  ، لن نزهق او نمل".

 

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