رئيس سموحة يرفض رحيل نجومه مجانا
الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:47 ص
الفجر الرياضي
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أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم تفريطه في أي لاعب للرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال محمد فرج
عامر عبر حسابه على تويتر: "لن يترك النادي اي لاعب من الفريق الاول مجانا تحت
اي ظرف من الظروف اللاعب الذي لن يباع سيتم قيدة
، لن نزهق او نمل".
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