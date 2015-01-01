"الإفتاء" توضح حكم دفن الموتى ليلا
الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:50 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
وجه شخص سؤالا، إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، عن حكم دفن الموتى ليلا.
ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن دفن الموتى ليلا جائز، ولا شيء في ذلك، خاصة وإذا كان الدفن ليلا من قبيل المصارعة بالدفن، حيث أنه يستحب في الشرعية المصارعة بدفن الموتى.
ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن دفن الموتى ليلا جائز، ولا شيء في ذلك، خاصة وإذا كان الدفن ليلا من قبيل المصارعة بالدفن، حيث أنه يستحب في الشرعية المصارعة بدفن الموتى.
Advertisements
المزيد عن: دفن الموتى ليلا دفن الموتى دار الافتاء حكم دفن الموتي
- تعرف على آداب الدفن الشرعية
- "الإفتاء" توضح حكم حج الإنابة
- الإفتاء: نجل الأرملة يجوز أن يكون وليها عند الزواج.. في هذه الحالة
- "الإفتاء" توضح نصاب الزكاة على شهادات الاستثمار
- "الإفتاء" توضح حكم الصلاة بملابس "الجماع"
- "الإفتاء": الثواب مسألة بيد الله.. والمسلم المطيع أعماله أقرب للقبول
- دار الإفتاء توضح حكم تحديد نوع الجنين
- "الإفتاء" توضح حكم علاقة الزوج بأهل زوجته
- "الإفتاء" توضح حكم إمساك الإمام بـ الميكرفون أثناء الصلاة
- الإفتاء توضح حكم أداء صلاة الجنازة في عدم وجود ميت