"الإفتاء" توضح حكم دفن الموتى ليلا

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وجه شخص سؤالا، إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، عن حكم دفن الموتى ليلا.



ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن دفن الموتى ليلا جائز، ولا شيء في ذلك، خاصة وإذا كان الدفن ليلا من قبيل المصارعة بالدفن، حيث أنه يستحب في الشرعية المصارعة بدفن الموتى.

