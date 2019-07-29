محمد ممدوح: "عندي مشكلة في الصوت وبتعالج دلوقتي"

حل الفنان محمد ممدوح "تايسون" ضيفا على برنامج "عيشها بإينرجي" مع وائل منصور وسارة المنذر، على راديو "إينرجي"، في حوار تناول آخر نجاحات "تايسون" الفنية في مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة" وفيلم "عيار ناري"، وكذلك الانتقادات التي تعرض لها رمضان الماضي، وفيما يلي أبرز تصريحاته في الحلقة:

- كانت هناك مشكلة في صوتي في مسلسل "قابيل" لم تكن موجودة في "ولد الغلابة" رغم صعوبة اللكنة الصعيدية، لا أخلى مسؤوليتي لكن من مهام مهندس الصوت ألا يخرج المشهد بمشكلة صوتية

- لديّ مشكلة فعلا في الصوت "وبتعالج دلوقتي، أنا لا أخلي مسؤوليتي"

- روزالين البيه "ممثلة شاطرة ومحترفة جدا وفاهمة دورها"، والمخرج كريم الشناوي بذل مجهودا كبيرا في تركيب الممثلين مع بعضهم البعض

- مشاهد المنزل هي الأصعب في مسلسل "قابيل"، كلما كان طارق وحيدا في أي مشهد كلما كان المشهد أصعب، لأن مرضه يظهر في الوحدة

- دوري في "قابيل" هو أصعب دور في حياتي وتطلب الكثير من الجهد للتخلص منه

- استعنا بطبيب نفسي لفهم الحالة التي يعاني منها "طارق" في مسلسل "قابيل"

- فيلم المفضل هو Godfather

وقالت الفنانة إنجي المقدم في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن "تايسون" ممثل "مرعب" وأنها من أشد معجبيه وكانت تتمنى العمل معه منذ فترة، مشيرة إلى أنه من أهم أسباب موافقتها على دورها في مسلسل "ولد الغلابة" هو أنها كانت تشارك ممدوح العديد من المشاهد.