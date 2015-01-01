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تعرف على موعد استقبال أمير الرياض للمعزين في وفاة الأمير بندر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:48 ص
تعرف على موعد استقبال أمير الرياض للمعزين في وفاة الأمير بندر
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت إمارة منطقة الرياض، عن موعد استقبال المعزين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

ويستقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأبناء الامير بندر بن عبدالعزيز، المعزين في قصر الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي لبن بالرياض ابتداءًا من بعد صلاة المغرب إلى الساعة التاسعة مساء أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

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