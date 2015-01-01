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الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على عسير

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:46 ص
الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على عسير
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة عسير حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” أبها – أحد رفيدة – الحرجة – النماص – بارق – رجال المع – خميس مشيط – ظهران الجنوب – محايل ”.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 03:00 غدًا الاثنين.

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