الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على عسير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة عسير حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” أبها – أحد رفيدة – الحرجة – النماص – بارق – رجال المع – خميس مشيط – ظهران الجنوب – محايل ”.



وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 03:00 غدًا الاثنين.



