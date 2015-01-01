زيدان "مطالب" بالرحيل عن ريال مدريد

طالب عدد من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني برحيل زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد الخسارة المذلة أمام أتلتيكو مدريد بنتجية 7/3في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة.









ونقلت صحيفة ميرور ردود أفعال بعض مشجعي ريال مدريد وكتب أحد مشجعي الفريق على تويتر: "متى ستبدأ المطالبة بإقالة زيدان؟ إنه يفرط في بيل، وسيبايوس، ورودريجيز، ليحتفظ بناتشو ولوكاس. ربما زيدان لم يعد جيداً بما يكفي لهذا النادي".









وجعلت الهزيمة الثقيلة مشجعي ريال مدريد في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء الملكي بإيدن هازارد.









وطالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب ريال مدريد قرب نهاية الموسم الماضي.



