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تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:01 ص
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني مع العروسين
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الفجر الفني
 
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أحيا النجم تامر حسني، حفل زفاف عمرو نجل السيد عبدالفتاح البهائي، على الآنسة أية كريمة المهندس ياسر رخا، فى حضور أهل وأصدقاء العروسين وعدد من الشخصيات العامة من بينهم الخبير السياحي محمد جبر وأسرته، ومن رجال الأعمال شريف الفار ومحمد كمالو وصالح الطحان ومحمد الطحان ومحمود حميد ووليد قوطة ونهاد الاتربي ورحاب الحديدي وغيرهم من الحضور، وذالك باحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل.

 

أحيا الحفل بمشاركة النجم تامر حسني، الفنانة الاستعراضية انستازيا والفنان  سامر المارون وفرقته اللبنانية.

 

وتألقت العروس بفستان من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس، لفت أنظار الحضور، وكانت ديكورات الحفل المبهرة وهي من تصميم اشرف الكتاتني، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، واتسمت الأجواء بالبهجة.

تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
تامر حسني وانستازيا يتألقان فى زفاف عمرو البهائي وأية رخا (صور)
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