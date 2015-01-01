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اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:57 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج
أرشيفية
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تسيِّر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 4530 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام.

والرحلات تشمل 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا، و8 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وتضامن القاهرة، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وحجاج فلسطين، والشركات السياحية بخلاف رحلات العمل.


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المزيد عن: حجاج جدة والمدينة المنورة جدة والمدينة الشركة الوطنية مصر للطيران
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